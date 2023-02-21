İlya Kutepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kutepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kutepov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Kutepov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Kutepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kutepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Kutepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kutepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kutepov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kutepov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kutepov 29 Temmuz 1993 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кутепов Илья Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kutepov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giovanni Damiano Drago yapmaktadır. İlya Kutepov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Kutepov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Kutepov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kutepov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlya Kutepov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kutepov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2009 yılında Ak. Dimitrovgrad

1 Temmuz 2012 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Ocak 2016 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

İlya Kutepov kimdir

İlya Kutepov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kutepov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

İlya Kutepov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İlya Kutepov nereli

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