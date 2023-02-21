Evgeniy Shlyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Shlyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Shlyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Shlyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Shlyakov 30 Ağustos 1991 tarihinde Bryansk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шляков Евгений Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Shlyakov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Shlyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Moskau futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Moskau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Shlyakov'nin Torpedo Moskau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Shlyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Shlyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Shlyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Shlyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Bryansk

21 Şubat 2012 yılında Tyumen

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Bryansk

6 Eylül 2012 yılında Dnepr Smolensk

22 Temmuz 2013 yılında Volgar

25 Şubat 2014 yılında Dinamo Bryansk

30 Haziran 2014 yılında Volgar

16 Temmuz 2014 yılında KamAZ

1 Temmuz 2016 yılında Tambov

12 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

31 Aralık 2019 yılında Tambov

17 Ocak 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

1 Ocak 2023 yılında Torpedo Moskau

Evgeniy Shlyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Shlyakov şuan Torpedo Moskau takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Shlyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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