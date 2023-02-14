Alexander Muci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Muci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Muci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Muci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Muci 20 Kasım 2000 tarihinde Lenzburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander José Maria Muci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Muci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Alexander Muci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Muci'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Muci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Muci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Muci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Muci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Ticino U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Lugano

10 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

20 Ağu 2019 yılında FC Lugano

11 Ocak 2020 yılında Latina Calcio

27 Temmuz 2020 yılında FC Lugano

11 Ağu 2020 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2021 yılında FC Lugano

11 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2023 yılında FC Lugano

Alexander Muci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Muci şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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