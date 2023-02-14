Eric Tia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Tia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Tia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Tia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Tia 28 Kasım 1996 tarihinde Marcory şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Tia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SR Management yapmaktadır. Eric Tia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Tia'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Tia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Tia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Tia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Tia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

18 Şubat 2019 yılında FC Luzern

16 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında AC Bellinzona

Eric Tia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Tia şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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