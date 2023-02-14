Rodrigo Pollero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Pollero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Pollero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Pollero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Pollero 14 Eylül 1996 tarihinde San José de Mayo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Pollero López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Pollero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Rodrigo Pollero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Pollero'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Pollero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Pollero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Pollero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Pollero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2016 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2016 yılında Peñarol B

9 Ocak 2017 yılında Sud America

31 Aralık 2017 yılında Peñarol B

1 Ocak 2018 yılında Peñarol

25 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

19 Temmuz 2018 yılında Peñarol

1 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında FC Chiasso

24 Temmuz 2020 yılında FC Schaffhausen

15 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

24 Ocak 2022 yılında FC Schaffhausen

25 Ocak 2022 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2022 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Rodrigo Pollero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Pollero şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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