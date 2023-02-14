Guelor Samba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guelor Samba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guelor Samba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guelor Samba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guelor Samba 20 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guélor Feliciano Lutonadio Samba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guelor Samba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Guelor Samba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guelor Samba'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guelor Samba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guelor Samba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guelor Samba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guelor Samba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2021 yılında FC Basel U18

22 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

6 Eylül 2022 yılında FC Paradiso

31 Aralık 2022 yılında AC Bellinzona

Guelor Samba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guelor Samba şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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