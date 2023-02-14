Fabio Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Dixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Dixon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Dixon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Dixon 21 Haziran 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Jamaika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabio Nicolas Dixon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Dixon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS Agentur Sports yapmaktadır. Fabio Dixon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabio Dixon'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Dixon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabio.dixon/

Fabio Dixon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Dixon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Dixon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Dixon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

31 Ağu 2021 yılında AC Bellinzona

18 Ocak 2022 yılında Dalkurd

27 Ocak 2023 yılında AC Bellinzona

Fabio Dixon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Dixon şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabio Dixon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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