Santiago Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Miranda 1 Haziran 2001 tarihinde Eldorado şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Agustín Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Santiago Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Miranda'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında YF Juventus II

22 Temmuz 2020 yılında FC Wil II

13 Ağu 2021 yılında FC Wil 1900

17 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

Santiago Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Miranda şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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