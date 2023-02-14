Andres Schetino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Schetino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Schetino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Schetino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Schetino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Schetino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Schetino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Schetino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Schetino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Schetino 26 Mayıs 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edgardo Andrés Schetino Yancev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Schetino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Schetino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Schetino'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Schetinoboyu ve yaşı kaç

Andres Schetino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Schetino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Andres Schetino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Schetino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Fénix

21 Ocak 2016 yılında Fiorentina

28 Ocak 2016 yılında AS Livorno

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina

29 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

30 Haziran 2017 yılında Fiorentina

26 Ağu 2017 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

9 Ağu 2018 yılında Cosenza

30 Haziran 2019 yılında Fiorentina

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2019 yılında CA Fénix

27 Ocak 2023 yılında AC Bellinzona

Andres Schetino kimdir

Andres Schetino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Schetino şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Fénix

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Andres Schetino nereli

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