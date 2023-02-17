Mehmet Manis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Manis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Manis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Manis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Manis 11 Nisan 2001 tarihinde Liestal BL şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Maniş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Manis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Mehmet Manis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Manis'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehmet Manis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Manis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Manis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Manis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U21

22 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Mehmet Manis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Manis şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Mehmet Manis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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