Alexander Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ring 9 Nisan 1991 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ring Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Alexander Ring, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 17 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Ring'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Ring Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexringofficial/

Alexander Ring Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Ring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U19

1 Ocak 2009 yılında Klubi 04

1 Ocak 2010 yılında HJK Helsinki

31 Ağustos 2010 yılında Tampere United

31 Aralık 2010 yılında HJK Helsinki

5 Ocak 2012 yılında Gladbach

30 Haziran 2013 yılında HJK Helsinki

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Şubat 2017 yılında New York City

17 Aralık 2020 yılında Austin

Alexander Ring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ring şuan Austin FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Ring Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Lannesdorf (1995-1998), Bayer 04 Leverkusen (1998-12/2008), HJK Helsinki (1/2009-12/2009)

Finlandiya takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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