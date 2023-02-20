Charlie Asensio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Asensio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Asensio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Asensio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Asensio 18 Ocak 2000 tarihinde Roswell, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Panama uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Asensio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Charlie Asensio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Asensio'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Asensio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Asensio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Asensio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Asensio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

9 Haziran 2018 yılında ATL UTD 2

31 Temmuz 2018 yılında Atlanta Academy

1 Ağustos 2018 yılında Clemson Tigers

11 Ocak 2022 yılında Austin

8 Temmuz 2022 yılında Charleston

30 Kasım 2022 yılında Austin

Charlie Asensio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Asensio şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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