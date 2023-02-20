Matt Bersano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Bersano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Bersano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Bersano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Bersano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Bersano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Bersano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Bersano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Bersano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Bersano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Bersano 10 Eylül 1992 tarihinde Chandler, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Matthew K. Bersano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Bersano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matt Bersano'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matt Bersano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mbersano1

Matt Bersano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Bersano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Matt Bersano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Bersano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Oregon State

1 Mayıs 2014 yılında Lane United

1 Ağustos 2014 yılında Oregon State

1 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2015 yılında Penn State

24 Mart 2016 yılında Sounders FC 2

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2017 yılında San Jose

31 Mart 2017 yılında Reno FC

30 Kasım 2017 yılında San Jose

14 Mart 2019 yılında Reno FC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2021 yılında San Jose

3 Ocak 2023 yılında Austin

Matt Bersano kimdir

Matt Bersano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Bersano şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matt Bersano nereli

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