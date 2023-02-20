Hector Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Jimenez 3 Kasım 1988 tarihinde Huntington Park, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Hector O. Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hector Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 21 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Hector Jimenez'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hector Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hector_j16/

Hector Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında UC Berkeley

13 Ocak 2011 yılında Los Angeles

14 Ocak 2014 yılında Columbus Crew

21 Aralık 2020 yılında Austin

Hector Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Jimenez şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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