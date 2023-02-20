Damian Las kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Las Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Las adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Las Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Las 11 Nisan 2002 tarihinde Des Plaines, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Jan Las şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Las Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damian Las, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Las'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Las Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_damianlas

http://www.instagram.com/damianlas_/

Damian Las Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Las isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Las Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Las futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fire Academy

10 Eylül 2019 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2020 yılında Fulham U21

21 Nisan 2021 yılında North Carolina

3 Ağustos 2021 yılında Fulham U21

25 Ocak 2022 yılında Austin

Damian Las Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Las şuan Austin FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Damian Las Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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