Owen Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Wolff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Wolff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Wolff 30 Aralık 2004 tarihinde Snellville, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Filipinler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Wolff Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Owen Wolff'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Owen Wolff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Wolff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Owen Wolff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Wolff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta Academy

1 Ocak 2021 yılında Austin Academy

9 Eylül 2021 yılında Austin

Owen Wolff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Wolff şuan Austin FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Owen Wolff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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