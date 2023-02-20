Brad Stuver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Stuver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Stuver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Stuver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Stuver 16 Nisan 1991 tarihinde Mayfield, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Stuver şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Stuver Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 28 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Brad Stuver'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brad Stuver Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brad_stuver

http://www.instagram.com/brad_stuver/

Brad Stuver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Stuver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brad Stuver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Stuver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2010 yılında CSU Vikings

1 Mayıs 2011 yılında Akron Assault

1 Ağustos 2011 yılında CSU Vikings

17 Ocak 2013 yılında Montreal

1 Şubat 2013 yılında MLS Pool

25 Kasım 2013 yılında Columbus Crew

13 Mart 2014 yılında Dayton Dutch L.

1 Ağustos 2014 yılında Columbus Crew

4 Ağustos 2014 yılında Wilmington

31 Aralık 2014 yılında Columbus Crew

14 Aralık 2017 yılında New York City

28 Aralık 2020 yılında Austin

Brad Stuver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Stuver şuan Austin FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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