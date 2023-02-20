Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kipp Keller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kipp Keller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kipp Keller 14 Temmuz 2000 tarihinde Saint Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kipp Keller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kipp Keller'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kipp Keller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kipp Keller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kipp Keller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kipp Keller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında STLFC Academy

26 Ocak 2019 yılında St. Louis FC

1 Ağustos 2019 yılında SLU Billikens

11 Ocak 2022 yılında Austin

Kipp Keller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kipp Keller şuan Austin FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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