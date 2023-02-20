Diego Fagundez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Fagundez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Fagundez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Fagundez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Fagundez 14 Şubat 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Diego Santiago Fagúndez Pepe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Fagundez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Diego Fagundez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Fagundez'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Fagundez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegofagundez14/

Diego Fagundez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Fagundez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Fagundez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Fagundez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2010 yılında New England

5 Ocak 2021 yılında Austin

Diego Fagundez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Fagundez şuan Austin FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Fagundez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leominster Youth, FC United (Massachusetts) (2005-2007), FC Greater Boston Bolts (2008-2009)

Uruguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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