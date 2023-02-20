Ethan Finlay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Finlay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Finlay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Finlay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Finlay 6 Ağustos 1990 tarihinde Duluth, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Finlay Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ethan Finlay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Finlay'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethan Finlay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ethanfinlay13/

Ethan Finlay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Finlay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ethan Finlay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Finlay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2010 yılında CU Bluejays

12 Ocak 2012 yılında Columbus Crew

9 Ağustos 2017 yılında Minnesota

20 Aralık 2021 yılında Austin

Ethan Finlay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Finlay şuan Austin FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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