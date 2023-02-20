Julio Cascante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Cascante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Cascante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Cascante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Cascante 3 Ekim 1993 tarihinde Puerto Limón şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Cascante Solórzano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Cascante Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Julio Cascante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Julio Cascante'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Cascante Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JulCascante

http://www.instagram.com/juliocasca03/

Julio Cascante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Cascante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julio Cascante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Cascante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Orión FC

1 Temmuz 2012 yılında UCR

1 Temmuz 2016 yılında Saprissa

2 Ocak 2018 yılında Portland

13 Aralık 2020 yılında Austin

Julio Cascante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Cascante şuan Austin FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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