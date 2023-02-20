Rodney Redes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodney Redes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodney Redes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodney Redes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodney Redes 22 Şubat 2000 tarihinde La Colmena şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodney Iván Redes Cáceres şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodney Redes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Rodney Redes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rodney Redes'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodney Redes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodneyredes17/

Rodney Redes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodney Redes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodney Redes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodney Redes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guaraní

6 Temmuz 2020 yılında Austin

7 Temmuz 2020 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında Austin

Rodney Redes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodney Redes şuan Austin FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Guaraní (-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.