Sofiane Djeffal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Djeffal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Djeffal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Djeffal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Djeffal 9 Nisan 1999 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da سوفیان جفال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Djeffal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Sofiane Djeffal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Djeffal'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Djeffal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sofiane_6_/

Sofiane Djeffal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Djeffal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Djeffal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Djeffal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Oregon State

1 Nisan 2019 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2019 yılında Oregon State

11 Ocak 2022 yılında D.C. United

17 Kasım 2022 yılında Austin

Sofiane Djeffal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Djeffal şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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