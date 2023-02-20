Gyasi Zardes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyasi Zardes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyasi Zardes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyasi Zardes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyasi Zardes 2 Eylül 1991 tarihinde Hawthorne, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Gyasi A. Zardes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyasi Zardes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gyasi Zardes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyasi Zardes'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gyasi Zardes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gyasinho

http://www.instagram.com/gyasinho/

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http://www.facebook.com/Gyasi-Zardes-485600951649965/

Gyasi Zardes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyasi Zardes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gyasi Zardes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyasi Zardes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Ventura County

1 Ağustos 2011 yılında CSU Bakersfield

1 Mayıs 2012 yılında Ventura County

1 Ağustos 2012 yılında CSU Bakersfield

19 Aralık 2012 yılında Los Angeles

20 Ocak 2018 yılında Columbus Crew

22 Nisan 2022 yılında Colorado

1 Ocak 2023 yılında Austin

Gyasi Zardes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyasi Zardes şuan Austin FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyasi Zardes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LA Galaxy (2008-09)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 numaralı formasıyla 28 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 14 gol atmıştır.

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