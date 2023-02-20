Daniel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pereira 14 Temmuz 2000 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Daniel Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Pereira'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danipereira121

http://www.instagram.com/danipereira09/

Daniel Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Virginia Tech

21 Ocak 2021 yılında Austin

Daniel Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pereira şuan Austin FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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