Sebastian Driussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Driussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Driussi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Driussi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Driussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Driussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Driussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Driussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Driussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Driussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Driussi 9 Şubat 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Driussi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Sebastian Driussi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Driussi'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Driussi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SebadriussiOk

http://www.instagram.com/sebadriussi.11/

Sebastian Driussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Driussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Driussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Driussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

8 Temmuz 2017 yılında Zenit

29 Temmuz 2021 yılında Austin

Sebastian Driussi kimdir

Sebastian Driussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Driussi şuan Austin FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Driussi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

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Sebastian Driussi nereli

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