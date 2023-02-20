Jhojan Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Valencia 27 Temmuz 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Manuel Valencia Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Valencia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Jhojan Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhojan Valencia'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jhojan Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhojan Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2018 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

13 Ocak 2022 yılında Austin

Jhojan Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Valencia şuan Austin FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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