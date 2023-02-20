Maximiliano Urruti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Urruti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Urruti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Urruti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Urruti 22 Şubat 1991 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Nicolás Urruti Mussa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Urruti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Maximiliano Urruti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 28 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Urruti'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Urruti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxiurruti37/

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Maximiliano Urruti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Urruti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Urruti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Urruti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

16 Ağustos 2013 yılında Toronto

9 Eylül 2013 yılında Portland

11 Aralık 2015 yılında Dallas

9 Aralık 2018 yılında Montreal

18 Ocak 2021 yılında Houston

28 Aralık 2021 yılında Austin

Maximiliano Urruti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Urruti şuan Austin FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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