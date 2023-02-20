Nick Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Lima 17 Kasım 1994 tarihinde Castro Valley, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Lima Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Nick Lima'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nick Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nick__lima

http://www.instagram.com/nick__lima/

Nick Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nick Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında UC Berkeley

21 Aralık 2016 yılında San Jose

13 Aralık 2020 yılında Austin

Nick Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Lima şuan Austin FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Nick Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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