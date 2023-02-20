Alfonso Ocampo Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Ocampo Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Ocampo Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Ocampo Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Ocampo Chavez 25 Mart 2002 tarihinde Merced, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Ocampo Chavez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Alfonso Ocampo Chavez'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Ocampo Chavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/junior_ocampo11/

Alfonso Ocampo Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Ocampo Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfonso Ocampo Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Ocampo Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2018 yılında Sounders FC 2

1 Mayıs 2019 yılında Seattle

24 Mayıs 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle

15 Temmuz 2021 yılında Saalfelden

31 Aralık 2021 yılında Seattle

17 Kasım 2022 yılında Austin

Alfonso Ocampo Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Ocampo Chavez şuan Austin FC takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Alfonso Ocampo Chavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 19 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 9 gol atmıştır.

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