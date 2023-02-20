Amro Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amro Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amro Tarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amro Tarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amro Tarek 17 Mayıs 1992 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Amro Tarek Abdel-Aziz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amro Tarek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XERIC Sports Management yapmaktadır. Amro Tarek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amro Tarek'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amro Tarek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amrotarekk/

Amro Tarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amro Tarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amro Tarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amro Tarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Enppi SC U23

1 Mayıs 2010 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg II

7 Ağustos 2013 yılında El Gouna

6 Temmuz 2015 yılında Betis

2 Şubat 2016 yılında Columbus Crew

5 Mayıs 2016 yılında Betis

19 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

7 Ağustos 2017 yılında Wadi Degla

2 Şubat 2018 yılında Orlando

9 Aralık 2018 yılında Wadi Degla

10 Aralık 2018 yılında Orlando

11 Aralık 2018 yılında New York RB

15 Eylül 2021 yılında El Gouna

27 Eylül 2022 yılında El Masry

29 Ocak 2023 yılında Austin

Amro Tarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amro Tarek şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amro Tarek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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