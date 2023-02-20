Jon Gallagher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gallagher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Gallagher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Gallagher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Gallagher 23 Şubat 1996 tarihinde Dundalk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Gallagher Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Gallagher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Gallagher'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jon Gallagher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Gallagher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Gallagher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Gallagher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Notre Dame

19 Ocak 2018 yılında Atlanta

23 Mart 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

8 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Haziran 2019 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2020 yılında Atlanta

13 Aralık 2020 yılında Austin

Jon Gallagher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Gallagher şuan Austin FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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