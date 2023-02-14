Leo Vaisanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Vaisanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Vaisanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Vaisanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Vaisanen 23 Temmuz 1997 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leo Onni Artturi Väisänen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Vaisanen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Leo Vaisanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Vaisanen'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Vaisanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Vaisanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Vaisanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Vaisanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

21 Ağu 2016 yılında PK-35

31 Aralık 2016 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2017 yılında RoPS

31 Ağu 2018 yılında FC Den Bosch

12 Ocak 2020 yılında Elfsborg

31 Ocak 2023 yılında Austin

Leo Vaisanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Vaisanen şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leo Vaisanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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