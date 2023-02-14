Leo Vaisanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Vaisanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Vaisanen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Vaisanen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leo Vaisanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Vaisanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Vaisanen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Vaisanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Vaisanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Vaisanen 23 Temmuz 1997 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leo Onni Artturi Väisänen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Vaisanen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Leo Vaisanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Vaisanen'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Vaisanenboyu ve yaşı kaç

Leo Vaisanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Vaisanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Vaisanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Vaisanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

21 Ağu 2016 yılında PK-35

31 Aralık 2016 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2017 yılında RoPS

31 Ağu 2018 yılında FC Den Bosch

12 Ocak 2020 yılında Elfsborg

31 Ocak 2023 yılında Austin

Leo Vaisanen kimdir

Leo Vaisanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Vaisanen şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leo Vaisanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leo Vaisanen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?