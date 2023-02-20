Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fodrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cj Fodrey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fodrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cj Fodrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fodrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cj Fodrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cj Fodrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cj Fodrey 10 Şubat 2004 tarihinde Coronado, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Calvin Jay Fodrey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cj Fodrey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Cj Fodrey'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cj Fodrey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CjFodrey

Cj Fodrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cj Fodrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Cj Fodrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cj Fodrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında LA Galaxy Acad.

1 Mayıs 2020 yılında Albion Pros

1 Eylül 2020 yılında San Diego Surf

6 Nisan 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında San Diego Surf

1 Ağustos 2022 yılında San Diego State

21 Aralık 2022 yılında Austin

Cj Fodrey kimdir

Cj Fodrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cj Fodrey şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cj Fodrey nereli

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