Zan Kolmanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Kolmanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Kolmanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Kolmanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Kolmanic 3 Mart 2000 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Kolmanič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Kolmanic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Zan Kolmanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Kolmanic'nin Austin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zan Kolmanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Kolmanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zan Kolmanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Kolmanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

15 Mart 2021 yılında Austin

31 Aralık 2021 yılında NK Maribor

1 Ocak 2022 yılında Austin

Zan Kolmanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Kolmanic şuan Austin FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zan Kolmanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Verzej, NS Mura

Slovenya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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