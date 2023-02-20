Emiliano Rigoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Rigoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Rigoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Rigoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Rigoni 4 Şubat 1993 tarihinde Colonia Caroya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Ariel Rigoni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Rigoni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Emiliano Rigoni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Rigoni'nin Austin FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Rigoni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emirigoniok

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/emirigoniok/

Emiliano Rigoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Rigoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emiliano Rigoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Rigoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Belgrano

15 Ocak 2016 yılında Independiente

23 Ağustos 2017 yılında Zenit

17 Ağustos 2018 yılında Atalanta

31 Aralık 2018 yılında Zenit

2 Eylül 2019 yılında Sampdoria

1 Şubat 2020 yılında Zenit

5 Ekim 2020 yılında Elche CF

26 Mayıs 2021 yılında São Paulo

29 Temmuz 2022 yılında Austin

Emiliano Rigoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Rigoni şuan Austin FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.