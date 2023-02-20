Andreas Eikrem Myklebust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Eikrem Myklebust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Eikrem Myklebust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Eikrem Myklebust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Eikrem Myklebust 16 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Eikrem Myklebust Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Eikrem Myklebust, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Eikrem Myklebust'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Eikrem Myklebust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Eikrem Myklebust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Eikrem Myklebust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Eikrem Myklebust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Molde

Andreas Eikrem Myklebust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Eikrem Myklebust şuan Molde FK takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Eikrem Myklebust Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rival (-2019), Molde FK (2020-2022)

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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