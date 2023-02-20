Andreu Fontas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreu Fontas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreu Fontas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreu Fontas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreu Fontas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreu Fontas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreu Fontas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreu Fontas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreu Fontas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreu Fontas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreu Fontas 14 Kasım 1989 tarihinde Banyoles şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreu Fontàs Prat şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreu Fontas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE MATCH yapmaktadır. Andreu Fontas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 8 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Andreu Fontas'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreu Fontas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AFontas3

http://www.instagram.com/afontas3/

Andreu Fontas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreu Fontas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreu Fontas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreu Fontas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U19

1 Temmuz 2008 yılında Barça Atlètic

1 Mart 2011 yılında Barcelona

15 Ekim 2012 yılında Mallorca

30 Haziran 2013 yılında Barcelona

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo

8 Ağustos 2018 yılında Kansas City

Andreu Fontas kimdir

Andreu Fontas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreu Fontas şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Banyoles (1995-2006), Girona C.F. (2006-2007)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreu Fontas nereli

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