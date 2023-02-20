Kortne Ford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kortne Ford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kortne Ford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kortne Ford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kortne Ford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kortne Ford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kortne Ford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kortne Ford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kortne Ford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kortne Ford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kortne Ford 26 Ocak 1996 tarihinde Olathe, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kortne Thompson-Ford şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kortne Ford Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kortne Ford'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kortne Ford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kortne Ford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Kortne Ford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kortne Ford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Denver Pioneers

6 Ocak 2017 yılında Colorado

19 Ağustos 2021 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2021 yılında Colorado

14 Ocak 2022 yılında Kansas City

Kortne Ford kimdir

Kortne Ford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kortne Ford şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Greeley High School, Colorado Storm, Sporting Kansas City

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Kortne Ford nereli

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