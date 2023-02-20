Marinos Tzionis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinos Tzionis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marinos Tzionis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marinos Tzionis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marinos Tzionis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinos Tzionis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marinos Tzionis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinos Tzionis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marinos Tzionis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marinos Tzionis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marinos Tzionis 16 Temmuz 2001 tarihinde Analiontas şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Μαρίνος Τζιωνής şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marinos Tzionis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.C.E Sports Consultancy yapmaktadır. Marinos Tzionis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marinos Tzionis'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marinos Tzionis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tzionis_marinos/

Marinos Tzionis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marinos Tzionis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marinos Tzionis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marinos Tzionis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Omonia U21

8 Temmuz 2017 yılında Omonia Lefkoşa

24 Ocak 2022 yılında Kansas City

Marinos Tzionis kimdir

Marinos Tzionis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marinos Tzionis şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anagennisi Lythrodonta (-2010), Star FC private academy (2010-2012), AC Omonoia Nicosia (2012-2017)

Marinos Tzionis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kıbrıs takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U19 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Marinos Tzionis nereli

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