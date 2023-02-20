Erik Thommy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Thommy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Thommy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Thommy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Thommy 20 Ağustos 1994 tarihinde Ulm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Thommy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Erik Thommy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Thommy'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Thommy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erik_thy/

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Erik Thommy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Thommy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erik Thommy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Thommy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında SSV Ulm Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Thannhausen U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Augsburg II

29 Ocak 2014 yılında Augsburg

11 Ocak 2015 yılında 1.FC K'lautern

31 Ocak 2016 yılında Augsburg

1 Temmuz 2016 yılında Regensburg

30 Haziran 2017 yılında Augsburg

18 Ocak 2018 yılında Stuttgart

10 Temmuz 2019 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2020 yılında Stuttgart

7 Temmuz 2022 yılında Kansas City

Erik Thommy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Thommy şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Kleinbeuren (2000-2002), SSV Ulm (2002-2009), TSG Thannhausen (2009-2010), FC Augsburg (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.