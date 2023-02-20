John Pulskamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Pulskamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Pulskamp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Pulskamp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Pulskamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Pulskamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Pulskamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Pulskamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Pulskamp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Pulskamp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Pulskamp 19 Nisan 2001 tarihinde Bakersfield, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da John Gregory Pulskamp / جون بولسكامب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Pulskamp Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. John Pulskamp'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

John Pulskamp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/john_pulskamp

http://www.instagram.com/john_pulskamp/

John Pulskamp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Pulskamp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

John Pulskamp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Pulskamp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LA Galaxy Acad.

7 Nisan 2018 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2018 yılında LA Galaxy Acad.

5 Nisan 2019 yılında Swope Park

24 Şubat 2020 yılında Kansas City

John Pulskamp kimdir

John Pulskamp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Pulskamp şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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John Pulskamp nereli

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