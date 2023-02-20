Logan Ndenbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Ndenbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Ndenbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Ndenbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Ndenbe 9 Şubat 2000 tarihinde Mouscron şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Ndenbe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterLex Sport yapmaktadır. Logan Ndenbe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Ndenbe'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Logan Ndenbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ndenbe22/

Logan Ndenbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logan Ndenbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Logan Ndenbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Ndenbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2020 yılında Guingamp

14 Ocak 2022 yılında Kansas City

Logan Ndenbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Ndenbe şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Logan Ndenbe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U21 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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