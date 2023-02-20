Danny Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danny Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danny Flores 6 Nisan 2002 tarihinde Half Moon Bay, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Danny Luis Flores Gonzales şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danny Flores Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Flores'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Danny Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danny Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Ph. Union Acad.
6 Eylül 2019 yılında Union II
30 Kasım 2019 yılında Ph. Union Acad.
7 Mart 2020 yılında Union II
30 Kasım 2020 yılında Ph. Union Acad.
19 Nisan 2021 yılında Oakland Roots
13 Ağustos 2021 yılında Virginia Tech
13 Ocak 2023 yılında Kansas City
Danny Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danny Flores şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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