Kendall Mcintosh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Mcintosh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kendall Mcintosh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kendall Mcintosh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kendall Mcintosh 24 Ocak 1994 tarihinde Oakland, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kendall Isaiah McIntosh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kendall Mcintosh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 17 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Kendall Mcintosh'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kendall Mcintosh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kendeez17/

Kendall Mcintosh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kendall Mcintosh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kendall Mcintosh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kendall Mcintosh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Broncos

1 Mayıs 2014 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2014 yılında Broncos

1 Mayıs 2015 yılında Burlingame

1 Ağustos 2015 yılında Broncos

18 Mart 2016 yılında Portland 2

12 Ocak 2017 yılında Portland

24 Mart 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Portland

29 Mart 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Portland

26 Kasım 2019 yılında New York RB

17 Aralık 2020 yılında Kansas City

Kendall Mcintosh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kendall Mcintosh şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kendall Mcintosh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sonoma Academy, Santa Rosa United

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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