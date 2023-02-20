Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Melia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Melia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Melia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Melia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Melia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Melia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Melia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Melia 15 Mayıs 1986 tarihinde Great River, New York şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Timothy Melia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Melia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 13 Ağustos 2014 tarihinde katılmıştır. Tim Melia'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Melia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Melia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tim Melia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Melia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Fight. Knights

1 Mayıs 2007 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2007 yılında Fight. Knights

30 Nisan 2008 yılında Rochester

16 Mart 2010 yılında Salt Lake

17 Nisan 2010 yılında Charleston

29 Ağustos 2010 yılında Salt Lake

8 Nisan 2011 yılında FC NY

11 Ağustos 2011 yılında Salt Lake

15 Ocak 2012 yılında Chivas USA

13 Ağustos 2014 yılında Kansas City

Tim Melia kimdir

Tim Melia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Melia şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SUNY Oneonta (8/2004-8/2006)

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Tim Melia nereli

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