Remi Walter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remi Walter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remi Walter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remi Walter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remi Walter 26 Nisan 1995 tarihinde Essey-lès-Nancy şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remi Walter Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Together For You yapmaktadır. Remi Walter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Remi Walter'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Remi Walter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/remi_walter/

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Remi Walter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remi Walter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Remi Walter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remi Walter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2014 yılında AS Nancy

16 Ocak 2016 yılında OGC Nizza

18 Ocak 2018 yılında Troyes

30 Haziran 2018 yılında OGC Nizza

22 Ocak 2020 yılında Y. Malatyaspor

17 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Kansas City

Remi Walter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remi Walter şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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