Dany Rosero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Rosero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dany Rosero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dany Rosero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dany Rosero 6 Ekim 1993 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Rosero Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dany Rosero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dany Rosero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dany Rosero'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dany Rosero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dany Rosero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dany Rosero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dany Rosero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2016 yılında Patriotas

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

Dany Rosero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dany Rosero şuan Junior FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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