Daniel Salloi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Salloi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Salloi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Salloi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Salloi 19 Temmuz 1996 tarihinde Siófok şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Salloi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Daniel Salloi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 13 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Daniel Salloi'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Salloi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielsalloi/

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Daniel Salloi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Salloi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Salloi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Salloi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2013 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2014 yılında Kansas Academy

1 Temmuz 2015 yılında Újpest FC

13 Ocak 2016 yılında Kansas City

21 Temmuz 2016 yılında Gyirmót FC

31 Aralık 2016 yılında Kansas City

24 Mart 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

Daniel Salloi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Salloi şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Salloi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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