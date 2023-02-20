Jake Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Davis 3 Ocak 2002 tarihinde Rochester, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Davis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Davis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Davis'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Davis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jdavis_3211

http://www.instagram.com/jakedavis1/

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Jake Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Davis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Davis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas Academy

30 Haziran 2020 yılında Kansas City II

19 Ağustos 2021 yılında Kansas City

Jake Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Davis şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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